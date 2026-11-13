El like de Milei que reavivó la interna con Bullrich

El Presidente, Javier Milei, volvió a alimentar las especulaciones sobre su relación política con Patricia Bullrich a partir de una interacción en redes sociales. El Presidente le dio “me gusta” a una publicación de la cuenta El Oráculo de Trenque Lauquen, vinculada al militante libertario Mauro Mazza, que plantea una eventual fórmula presidencial compartida entre ambos dirigentes para las elecciones de 2027. El autor del mensaje difundió una captura de pantalla para mostrar la reacción del mandatario y celebró el gesto con una frase dirigida a la militancia oficialista: “El Presidente entiende todo. Vamos por la primera vuelta”.

La publicación volvió a poner en escena las versiones sobre el futuro político de Bullrich, quien conduce el bloque de La Libertad Avanza en el Senado y viene mostrando autonomía frente a algunas decisiones de la Casa Rosada. La senadora no oculta sus aspiraciones de cara a 2027, mientras distintos sectores del oficialismo comenzaron a cuestionar sus movimientos y a marcar diferencias con su estrategia. En ese contexto, el “like” de Milei fue interpretado como una señal favorable a la posibilidad de compartir una fórmula electoral, aunque no hubo un pronunciamiento formal del Presidente al respecto.

[Las diferencias también quedaron expuestas en la discusión por la reforma política, uno de los proyectos prioritarios del Gobierno. Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, le puso un plazo de dos semanas a Bullrich para avanzar con el tratamiento en el Senado de la iniciativa que contempla la suspensión de las PASO. El dirigente riojano manifestó que esperaba que el proyecto pudiera avanzar en ese período, aunque la negociación por los votos quedó bajo responsabilidad de la Cámara alta. ](https://www.noticiasurbanas.com.ar/tiembla-lla-menem-presiona-a-bullrich-por-las-paso)

Desde el entorno de Bullrich rechazaron que la senadora esté demorando deliberadamente el debate. Según esa postura, la responsabilidad de conseguir el respaldo de los gobernadores corresponde al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y no a la titular del bloque oficialista. En paralelo, la discusión se profundizó luego de que Bullrich reuniera a dirigentes de su sector y difundiera una fotografía del encuentro, un movimiento que generó malestar en el entorno de Karina Milei, donde fue leído como una demostración de autonomía política.

Mientras la reforma electoral sigue sin tener asegurados los votos necesarios, Bullrich puso el foco en otro proyecto: la ley de fortalecimiento del sistema de discapacidad. La senadora anticipó que está lista para tratarla en el Senado y destacó que se trata de “una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa”. También sostuvo que el país que se está construyendo debe incluir “a todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”. La iniciativa ya había obtenido en Diputados 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, y su tratamiento en la Cámara alta fue previsto para el 19 de noviembre.

Así, el gesto de Milei en redes sociales se produjo en medio de una interna que combina las aspiraciones electorales de Bullrich, las diferencias con el círculo de Karina Milei y las negociaciones legislativas que el oficialismo necesita resolver. Aunque el “me gusta” reavivó la posibilidad de una fórmula conjunta para 2027, las tensiones entre ambos sectores siguen abiertas y todavía no hay definiciones sobre el lugar que ocupará la senadora en el armado político de La Libertad Avanza.