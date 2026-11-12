Pettovello vs. Barrionuevo: la fuerte discusión antes del Papa

El enfrentamiento entre Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo ocurrió poco antes de que el papa León XIV brindara su discurso sobre el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). El dirigente gastronómico le reclamó a la ministra de Capital Humano que el Gobierno todavía no haya firmado el certificado que reconoce su triunfo en las elecciones de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA), realizadas en diciembre pasado. El planteo derivó en una discusión a los gritos frente a otros asistentes al encuentro.

El conflicto escaló cuando Barrionuevo le advirtió a la funcionaria que el sindicato se movilizará el próximo lunes frente al Ministerio de Capital Humano. Según el dirigente, la falta de reconocimiento de las autoridades gremiales impide homologar el último aumento salarial acordado para el sector y afecta el cobro de los trabajadores gastronómicos. La respuesta de Pettovello fue contundente: “A mí no me extorsiones porque vamos mal”, le dijo, visiblemente molesta por el tono y el lugar elegido para realizar el reclamo.

Desde el entorno de la ministra sostuvieron que la situación está judicializada y que el Gobierno no puede intervenir en una disputa que debe resolver la Justicia. Pettovello le planteó a Barrionuevo que “debería pedirle a la Justicia la excepción de que la Secretaría de Trabajo puede intervenir y homologar si es que los trabajadores no cobran el aumento”. Además, remarcó que la falta de entrega del certificado “no es por una cuestión política sino estrictamente jurídica”.

El trasfondo de la pelea se remonta a las elecciones internas de UTHGRA y a la disputa entre Barrionuevo y Dante Camaño, titular de la seccional porteña del gremio y excuñado del dirigente. En septiembre, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a la Secretaría de Trabajo que emitiera en cinco días una certificación provisoria de autoridades. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal intervenga en la controversia.

La posición oficial también está vinculada con el decreto 342, dictado en 2025, que limita la intervención del Estado en los procesos electorales sindicales. Desde el Gobierno argumentan que “no corresponde que el Gobierno intervenga en conflictos internos de los sindicatos” y que las disputas por listas, padrones o impugnaciones deben resolverse en el fuero laboral. En esa línea, fuentes de Capital Humano señalaron que los conflictos deben definirse judicialmente y que el certificado será entregado si la Corte Suprema avala la decisión.

La discusión sumó tensión a la relación entre el Gobierno y el sindicalismo, justo cuando León XIV convocaba al diálogo y reivindicaba el papel de las organizaciones gremiales. Mientras Barrionuevo mantiene la convocatoria a una movilización frente a la cartera laboral, el Ejecutivo sostiene que esperará una definición judicial. El conflicto por la conducción de Gastronómicos, que lleva meses sin resolución administrativa, amenaza así con convertirse en un nuevo foco de confrontación entre la Casa Rosada y los sindicatos.