El titular de las 62 Organizaciones, José Ibarra, advirtió que el sindicalismo peronista busca recuperar peso en las listas del Partido Justicialista. “No queremos que nos regalen nada, no queremos ir colgados de nada ni de nadie”, afirmó en diálogo con Infobae, y sostuvo que el espacio trabaja para volver a ocupar lugares electivos.

El dirigente planteó que la definición de candidaturas debe incluir a las bases y a la militancia. “No queremos que los candidatos se designen por WhatsApp, a dedo o por dirigentes encerrados entre cuatro paredes”, dijo, al explicar el reclamo que las 62 llevarán a las conversaciones por la reorganización del peronismo.

Para impulsar esa agenda, Ibarra y otros referentes sindicales iniciaron una ronda de reuniones con dirigentes del PJ. Según contó, ya se encontraron con Sergio Massa, Gerardo Zamora, Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro, y tienen previsto reunirse con Axel Kicillof. También está pendiente un encuentro con Sergio Uñac.

El espacio prepara un acto para el martes 17 de noviembre, a las 17, en la Federación Argentina de Box, en la Ciudad de Buenos Aires. La fecha coincide con el Día de la Militancia Peronista y, según Ibarra, fue elegida para insistir en la participación de los afiliados y los trabajadores en las decisiones partidarias.

Sobre el mecanismo para elegir candidaturas, el titular de las 62 se pronunció a favor de las primarias. “Deberían hacerse las PASO. Esa es la gran interna que tiene que haber”, sostuvo. Y agregó que, si se suspenden a nivel nacional, el PJ debería organizar una interna propia, con reglas claras y sin cambios de último momento.

Ibarra también reclamó recuperar el histórico 33% de representación sindical en las listas del justicialismo, aunque reconoció que el escenario político cambió respecto de décadas anteriores. “A cada uno de los referentes del peronismo le llevamos las críticas porque dejaron de lado al movimiento obrero”, afirmó, y defendió que las candidaturas se resuelvan en una competencia: “El que gana, gobierna; el que pierde, acompaña”.