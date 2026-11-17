Después de varias semanas de negociaciones, La Libertad Avanza (LLA) consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. El oficialismo reunió 27 firmas sobre los 48 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con el respaldo del Pro, la Unión Cívica Radical (UCR), el MID y otros bloques dialoguistas. La intención del Gobierno es llevar la iniciativa al recinto el próximo 25 de noviembre.

Uno de los principales cambios incorporados al proyecto estuvo relacionado con el financiamiento de las políticas de discapacidad. Ante los reclamos de sus aliados, el oficialismo aceptó eliminar los artículos 36 al 41 del texto original, que modificaban las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas y afectaban disposiciones vinculadas con la emergencia del sector. En su lugar, se incorporó un mecanismo para garantizar los recursos destinados a sostener las prestaciones.

La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que se agregó el artículo 35, dentro del capítulo 6, que establece que los programas vinculados con las pensiones por discapacidad serán financiados a través de la Jurisdicción 80, correspondiente al Ministerio de Salud. La modificación busca mantener la coherencia con la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, que obtuvo una amplia mayoría en Diputados y todavía debe completar su tratamiento en el Senado.

Otro de los puntos que generó diferencias fue el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempla partidas por aproximadamente $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama al menos $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema. Pese a los pedidos de mayores recursos, el Gobierno no aceptó ampliar significativamente esos fondos. La UCR, sin embargo, acompañó el dictamen luego de conseguir concesiones relacionadas con obras y recursos para las provincias que gobierna.

Las negociaciones también incluyeron reclamos por el mantenimiento de las rutas nacionales, la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y distintos beneficios impositivos para sectores productivos. En el caso de los combustibles, el Ejecutivo rechazó una reducción general del impuesto y propuso avanzar mediante acuerdos bilaterales con cada provincia. Además, se incorporaron beneficios para la industria autopartista y una reducción del IVA para la actividad avícola.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre del próximo año. También mantiene el superávit fiscal como uno de los principales objetivos de la política económica de Javier Milei. Mientras el oficialismo busca conseguir la media sanción la semana próxima, Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas y la izquierda presentaron dictámenes propios, con cuestionamientos a las partidas destinadas a educación, salud, discapacidad y obras de infraestructura.